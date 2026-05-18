Подготвя се временен обходен път над свлачището край Пампорово

снимка: Булфото

Започва подготовка за прокарване на временен обходен път над свлачището, в което пропадна пътен участък от трасето Смолян – Пампорово, съобщиха от Областната администрация в Смолян.

Областният управител Георги Пепеланов е провел днес работна среща с ръководители на общински и държавни институции във връзка с разрешаване на кризата, предизвикана от свлачището, информира областният пресцентър. От ВиК – Смолян и Областното пътно управление е поет ангажимент, че ще се направи всичко възможно, за да е готов пътят за около 20 дни, коментира пред БТА Георги Пепеланов.

Той уточни, че от утре ВиК дружеството започва реконструкция на водопровода, който се намира по трасето на съществуващия път, а паралелно с това от ОПУ ще подготвят оформянето на пътното легло преди да се премине към асфалтиране.

Проблемът със затварянето на пътя от частни собственици на имоти е разрешен, уточни областният управител. Обходният маршрут ще заобиколи частния имот, който пречи на свободния достъп. Пътят вече се трасира от геодезист и на по-късен етап ще стане ясно дали ще има по-широки участъци от прогнозираните от специалисти габарити на временното шосе от около 3,50 метра.

На срещата при областния управител е уточнено, че електроразпределителното дружество ЕВН ще достави и постави два електрически стълба с височина около шест метра, а проводниците ще преминат над свлачището. По този начин ще се възстанови нормалното електроснабдяване в района на Райковски ливади и Пампорово, тъй като тези зони се захранват от други места след активизирането на свлачището.

Дали ще се избере вариант с мостово съоръжение, ще се прецени след представяне на геоложките доклади за свлачището, коментира Георги Пепеланов. Той допълни, че по въпроса с разрешаване на кризата около свлачището се работи денонощно.

На срещата при областния управител са присъствали заместник-кметът на община Смолян инж. Мариана Цекова, управителят на ВиК-Смолян инж. Костадин Тотев, директорът на ОПУ-Смолян инж. Марин Кушев, директорът на Южноцентралното държавно предприятие -Смолян инж. Здравко Бакалов, заместник-директорът на Областната дирекция на МВР-Смолян комисар Костадин Бундов, инж. Борис Жайгаров – ръководител Клиентския енергоцентър в Смолян на ЕVN България и експертът геодезист инж. Артур Сулинаджиев.

