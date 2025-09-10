Подготвят европейски план за достъпни жилища

Пиксабей

Подготвят план за достъпни жилища в страните от Европейския съюз. Новата политика, която цели ускорено строителство и обновяване на сгради и гарантиране на жилища за всички до 2030 г., представи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Тя изнесе ежегодната си реч за състоянието на Съюза пред Европейския парламент, предаде БНР.

Ще бъдат въведени мерки за ограничаване на спекулацията, регулиране на краткосрочни наеми и улесняване на публични и частни инвестиции.

Тя подчерта, че цените на жилищата са се увеличили с повече от 20 на сто за десет години, а разрешенията за строеж са намалели с 20% за пет години. Фон дер Лайен призна, че това е индикатор, че в ЕС има жилищна криза, която се превръща в огромен социален проблем.

По думите все по-често покупката на жилище става трудно постижимо за хора с професии, служещи на обществото. Медицински сестри, учители и пожарникари не могат да си позволят да живеят там, където работят, даде пример тя.

Скъпите наеми стават причина студенти да прекъсват образованието си, младите все повече отлагат създаването на семейство, посочи тя.

