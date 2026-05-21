Подготвят модернизация на ВиК инфраструктурата по Северното Черноморие

Пиксабей

Уведомление за реконструкция и доизграждане на пречиствателна станция (ПСОВ) Албена, изграждане на отвеждащ колектор и дъбоководно заустване; реконструкция и модернизация на ПСОВ Каварна и изграждане на дълбоководно заустване след ПСОВ Балчик е обявено на страницата на Община Балчик. Възложител е "Водоснабдяване и канализация Добрич" АД.

Според изнесената информация предстои сериозна модернизация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура по Северното Черноморие, подготвяна от ВиК – Добрич. Инвестиционното намерение обхваща Балчик, Каварна, Албена и редица населени места в областта и е предвидено за финансиране по програма „Околна среда“ 2021–2027 година, предава Радио Варна.

Проектът включва реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи, модернизация на помпени станции и обновяване на пречиствателни съоръжения. Предвижда се изграждане на дълбоководни зауствания след пречиствателните станции в Албена и Балчик, както и модернизация на пречиствателната станция в Каварна.

В Балчик ще бъдат реконструирани близо 4 километра и половина водопроводна мрежа и близо 400 водопроводни отклонения. Заложено е и изграждането на нова канализационна помпена станция, над 13 километра битова канализация и близо 1000 канализационни отклонения. Обхванати са вилните зони Белите скали, Сборно място, Кулака и част от квартал „Левски“.

Сред основните проблеми, които проектът цели да реши, са старите и компрометирани канализационни участъци, нерегламентираните зауствания и рискът от свлачищни процеси в района на улиците „Панорамен път“ и „Ивайло“.

Предвидена е и подмяна на помпени агрегати в помпените станции в Оброчище, Балчик, Приморци, Батова и други населени места. Новото оборудване ще бъде по-енергийно ефективно и с по-добра защита на системата.

От ВиК – Добрич посочват, че модернизацията е ключова за сигурното водоснабдяване на региона и за опазването на Черно море.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!