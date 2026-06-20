Подготвят служителите в УМБАЛ "Св. Марина" във Варна за кризисни ситуации

снимка: УМБАЛ „Света Марина“ – Варна

Служители на УМБАЛ „Света Марина“ – Варна преминаха специализирано обучение, проведено от тактически инспектор в сектор „Специални тактически действия“ при ОДМВР – Варна.

Инициативата е част от дейностите за повишаване подготовката на персонала за реакция при възникване на ситуации, застрашаващи живота и здравето на хората. В рамките на обучението участниците бяха запознати с националните механизми за противодействие на подобни заплахи, нормативната уредба и взаимодействието между отговорните институции.

Акцент бе поставен върху разпознаването на потенциални рискове, оценката на обстановката и предприемането на адекватни действия за гарантиране сигурността на пациентите, посетителите и служителите в лечебното заведение. Разгледани бяха основни принципи на поведение при инциденти с висок риск, както и действията, които следва да бъдат предприети до пристигането на компетентните служби, съобщиха от ОДМВР-Варна.

По време на обучението бяха обсъдени различни практически сценарии и подходи за действие в динамична среда, насочени към ограничаване на риска и минимизиране на последиците при възникване на критични ситуации.

Провеждането на подобни обучения допринася за повишаване готовността на служителите за адекватна реакция при извънредни обстоятелства и за създаването на по-сигурна среда за пациентите и персонала.

Редактор "Екип на Петел",

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