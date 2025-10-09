Подготвят зала "Арена Русе" за евакуираните от бедствието

Кадър Община Русе

Социални служби, психолози и доброволци от БЧК са на място, четири автобуса извозват хората

Зала "Арена Русе" вече е в готовност да посрещне жителите на Николово, които се евакуират заради компрометираната дига на язовир "Липник". Това съобщи специално за Русе Медиа зам.-кметът Димитър Недев, който е на място заедно със служители на социалните служби от Община Русе и психолози.

"Организацията на цялата подготовка, свързана с евакуацията, е направена само за 40 минути," каза Димитър Недев.

Доброволците от БЧК-Русе са подготвили храна и вода за евакуираните хора. По четири автобуса се намират в двата края на село Николово, за да извозят жителите до временния евакуационен център в залата.

Евакуацията е наредена с 24-часова заповед на кмета Пенчо Милков заради опасност от преливане на водата през компрометираната дига. Засегнати са около 150 семейства от селото.

