Подиграха се с Ралица, викат Ненчо Балабанов да води „Игри на волята”

кадри Нова телевизия, YouTube/Надкаст

редактор Веселин Златков

Новият формат на съветите за елиминация в „Игри на волята”, при който номинираните получават сандъчета, в които се крие „присъдата” им, стана повод за мощна подигравка от Неделчо и Туджаров, най-големите риалити експерти в YouTube.

Те заявиха, че цялата игра със сандъчетата доста прилича на „Сделка или не”.

По тази причина според инфлуенсърите е по-добре Ненчо Балабанов, който води играта с кутиите, да вземе мястото на Ралица Паскалева, защото е по-подготвен.

Неделчо и Туджаров не пожалиха и продуцента на игрите Витомир Саръиванов, като му отредиха ролята на Банкера.

От предния сезон водещите на „Надкаст” са в обтегнати отношения с „Игри на волята”, след като от продукцията забраниха на участниците да им гостуват. Неделчо и Туджаров са доста критични към новите правила, защото според тях това е начин редакторите и продуцентите да манипулират събитията, както си искат.

