Подкуп в България търси талант

Кадър Фб

Вечният оптимист Маша Павлова спечели журито със своята авторска песен, посветена на тях.

Песента обаче дойде като подкуп за журито преди гласуването.

Всъщност първата песен на Маша далеч не се хареса толкова, особено на Катето Евро, която натисна червен бутон, раздразнена от текста на песента.

Второто изпълнение обаче явно погъделичка журито и всички дадоха "Да".

Коментарите не закъсняха:

Мен ми хареса жената не е да за победител, но е уникална текстописец имаше и рима и смисъл

Сори, но това не е талант, а обикновено свирене и пеене. Взехте го за "мезе" това предаване.

Колко много столичани отскоро се познаха, супер- това е силата на таланта То не може само ръченици и кукери.

Разкошна, сякаш женски Вълдобрев, браво, подреди селяните с френски финес

Цитиридис, даде ДА ?????? 4 ДА за какво?

