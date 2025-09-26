Подлудиха автокъщите за екстра като на Емрах да се замъглява километража при спортен режим на колата

Кадър Фб

Автокъщите в България пламнаха от обаждания от хора, които търсят екстра на автомобила като на Емрах Стораро, който твърди, че не знае с колко километра е шофирал при гонката с Константин, понеже колата била специална и "километражът се замъглявал" при спортен режим.

Изказването му предизвика лавина от подигравки.

Диана Русинова дори пита:

"Извинявам се за грубия въпрос, но колко тъп трябва да си, за да кажеш, че на спортен режим “колата сама си замъглява километража”?

Не зная на кой производител ще му одобрят типовото одобрение с такава "екстра” и каква е ползата от това да не си виждаш показателите на таблото при спортен режим?".

Мрежата завря от мемчета от автокъщи:

Всеки закупил автомобил от Нас, безплатно му добавяме екстрата в спорт режим да се замъгли километража!, пише една от автокъщите.

От друга пък пуснаха и забавен клип:

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!