Подменят осветителните тела на Дунав мост при Русе – Гюргево

Снимка: Областна администрация - Русе

В два поредни дни - 15 и 16 юли, от 06.00 до 11.00 ч. сутрин ще бъде извършена подмяна на осветителните тела по Дунав мост при Русе. Дейностите са част от мерките за подобряване на експлоатационното състояние на съоръжението и за повишаване на безопасността на движение в тъмната част на денонощието, заяви областният управител проф. Любомир Владимиров.

Движението ще се осъществява нормално, без въвеждане на временни режими или затруднения за преминаващите превозни средства, посочва БТА. Единствено в района на извършване на дейностите по осигуряване на нови осветителни тела (периметър от около 50 метра) движението ще бъде регулирано от регулировчици на място.

Предвидените строително-монтажни работи ще се осъществят по предварително изготвен график и организация, които няма да налагат спиране или ограничаване на движението на моторните превозни средства през моста. Подмяната включва демонтаж на съществуващите осветителни тела и монтаж на нови, енергийно ефективни LED лампи, които ще осигурят по-добра видимост, по-висока надеждност на осветителната система и по-ниски експлоатационни разходи. Новото осветление ще допринесе за повишаване безопасността на участниците в движението.

Работата е организирана така, че да бъде съобразена с интензивния трафик през Дунав мост – едно от най-натоварените гранични съоръжения в страната. Изпълнението на дейностите е координирано между ангажираните институции с цел да се гарантира непрекъснатото функциониране на транспортната връзка между България и Румъния. Областният управител проф. Любомир Владимиров е в постоянен контакт с всички отговорни институции.

Редактор "Екип на Петел",

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