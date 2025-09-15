Подоляк: Една сутрин Европа може да се събуди в състояние на голяма война - с масирани удари в 4:30 сутринта, както се случи в Украйна

Кадър Нова тв

Една сутрин Европа може да се събуди в състояние на голяма война - с масирани удари в 4:30 сутринта, както се случи в Украйна. Русия тества системата от отговори, вижда тяхната липса, вижда страха от ескалация и ще увеличи ударите. Първо тестови, после по-масирани.

Такова предупреждение отправи Михайло Подоляк, съветник на началника на канцеларията на Володимир Зеленски, предаде украинската телевизия FREEДОМ.

Коментарът му беше направен на фона на руските провокации, които достигната и територията на Полша. Преди дни руски дронове навлязоха в полското въздушно пространство, което доведе до спешни консултации в НАТО.

Подоляк заяви, че Путин няма да се ограничи само до Украйна, а ще атакува и страна от НАТО, ако Алиансът не вземе мерки да спре агресора.

„Това е стратегия за водене на война. Това е тест на системата от отговори. Ще има ли отговор от Полша, ще има ли отговор от НАТО, ще има ли отговор, преди всичко, от Съединените щати?“, каза съветникът на Зеленски.

„Русия ще увеличи мащаба на подобни провокации. Тези провокации имат няколко цели. Първата е тестване на системата за реагиране. Втората е да се сплашат Полша и други източноевропейски страни. Можете да се преструвате, че това не са удари по НАТО, не е обявяване на война, а дронове, които „случайно“ са долетели. Но те са долетели контролирано. И когато военни дронове с разрушително въздействие попаднат на територията на страна членка на НАТО, това е заплаха“, каза Подоляк.

„Затова са ни необходими строги синхронизирани санкции срещу Русия, увеличаване на военните доставки, затваряне на небето над Украйна и край на разговорите за компромиси с Русия“, категоричен е той.

Москва не признава, че умишлено е изпратила дронове в Полша. Да се ​​мисли, че Русия ще каже „извинете, допуснахме грешка“, е наивно.

В момента, в непосредствена близост до границите на НАТО, Русия и Беларус провеждат съвместни военни маневри, в които са мобилизирани висок брой войски и военна техника.

