Подпалиха два автомобила на бившия окръжен прокурор на Търговище

Две коли, собственост на бившия окръжен прокурор на Търговище Драгомир Сяров, изгоряха тази нощ пред дома му. От МВР потвърдиха палежа, но не уточниха, че колите са собственост на Сяров.

Сигналът към телефон 112 е получен на 1 юни около 23:50 ч. При палежа и двата автомобила са напълно унищожени. Пожарът е погасен от екипи на РСПБЗН-Търговище, а трети автомобил, паркиран в близост, е останал непокътнат, предаде Нова телевизия.

Извършен е оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство.

