Подпалиха вилата в Италия на пропагандиста на Путин Владимир Соловьов

Кадър Youtube

Вилата на руския пропагандист Владимир Соловьов в италианския град Менаджо на брега на езерото Комо бе подпалена снощи, предаде украинската медия УНИАН.

Според цитираното издание, което се позова на медии от членката на Европейския съюз, в двора на недвижимия имот са били хвърлени запалени гуми. "Сигналът за инцидента бе подаден от случайни минувачи. Не са нанесени значителни материални щети", добави УНИАН, предаде Новини.бг.

Украинската медия съобщи за още едно нападение срещу италианска вила на Соловьов. "Стена на недвижим имот в град Пянело дел Ларио (близо до Менаджо) бе изписана с антивоенни лозунги", добави изданието от Киев.

Полицията в северната част на апенинската държава започна разследване на инцидентите. В медийната информация се отбелязва, че върху двата имота са под запор. "Техният собственик попадна под ударите на санкциите, наложени срещу руски граждани заради агресията на Москва срещу Украйна", поясни УНИАН.

"За 58-годишния Соловьов се смята за неофициален говорител на руския президент Владимир Путин. Той е сред главните пропагандатори на войната срещу Украйна", добави базираната в Киев медия.