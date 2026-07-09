Подписваме със Сърбия спогодба за нов ГКПП на Калотина

снимка: Фейсбук, "Гранична полиция"

България и Сърбия ще подпишат междуправителствена спогодба за откриване на нов съвместен граничен контролно-пропускателен пункт на Калотина.

Новият пункт на българска територия ще бъде до съществуващия сега. През него ще минават лица и леки автомобили.

Очаква се пунктът да е със сезонна ангажираност и определено работно време, предаде БНР.

В приетия от Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол през ноември 2025-а година проект на спогодба е посочено, че всяка от договарящите страни ще изгради на своя територия необходимата инфраструктура за функционирането на новия пункт. Смесена експертна комисия ще уточнява техническите характеристики на пътните връзки. През януари правителството одобри проекта на Спогодбата. Европейската комисия е дала положително становище за изграждането.

На сръбска територия "Калотина 2" ще е свързан с пункт "Градина 2". По време на Срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа през юни темата за втория пункт на Калотина беше обсъдена между президента Илияна Йотова и министър-председателя на Сърбия Джуро Мацут.

Тогава Йотова е посочила, че изграждането на временен граничен контролно-пропускателен пункт "Калотина 2 - Градина 2" ще облекчи не само трафика, но и ще донесе икономически и социални ползи за гражданите на двете държави.

Районът на пункта Калотина е сред натоварените граници на България. Той е и граничен за Шенгенското пространство.

Редактор "Екип на Петел",

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