Подпийнал шофьор падна с колата си в изкоп

Снимка Булфото

Мъж обърна няколко чашки и се качи зад волана, но после горчиво съжаляваше.

Лек автомобил падна в изкоп във Видин малко след полунощ снощи. Колата се самокатастрофира, като в нея са пътували двама млади мъже, съобщиха от полицията в града.

Водачът на автомобила е бил тестван за алкохол веднага след инцидента. Пробата му е показала над 1,2 промила алкохол в кръвта. Тестът за наркотични вещества е отрицателен. Мъжът е задържан за срок от 24 часа в ареста на полицията.

Втори пътник в колата е получил наранявания при инцидента. Той е настанен във видинската болница, но няма опасност за живота му, уточниха от полицията.

На място е извършен оглед от полицейските служители. По случая е образувано досъдебно производство за управление на МПС след употреба на алкохол над 1,2 промила, което е престъпление по Наказателния кодекс.

Разследването продължава, за да се установят точните обстоятелства около инцидента, пише dunavmost.com.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!