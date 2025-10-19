реклама

Подпийнал шофьор падна с колата си в изкоп

19.10.2025 / 16:30 1

Снимка Булфото

Мъж обърна няколко чашки и се качи зад волана, но после горчиво съжаляваше.

Лек автомобил падна в изкоп във Видин малко след полунощ снощи. Колата се самокатастрофира, като в нея са пътували двама млади мъже, съобщиха от полицията в града.

Водачът на автомобила е бил тестван за алкохол веднага след инцидента. Пробата му е показала над 1,2 промила алкохол в кръвта. Тестът за наркотични вещества е отрицателен. Мъжът е задържан за срок от 24 часа в ареста на полицията.

Втори пътник в колата е получил наранявания при инцидента. Той е настанен във видинската болница, но няма опасност за живота му, уточниха от полицията.

На място е извършен оглед от полицейските служители. По случая е образувано досъдебно производство за управление на МПС след употреба на алкохол над 1,2 промила, което е престъпление по Наказателния кодекс.

Разследването продължава, за да се установят точните обстоятелства около инцидента, пише dunavmost.com.

 

kjk (преди 49 минути)
Рейтинг: 148762 | Одобрение: 16557
Мъж обърнал няколко чашки,след това и колата си в трапа!!!;)Ухилен:devil: Интересно съвпадение!!!Ухилен:woot::devil: Заслужава титлата "Велик обръщач!!!";):woot::devil:

