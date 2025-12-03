Подпорна стена на пътя край Юндола е подкопана

Снимка: АПИ

Движението в участък от път II-84 Юндола - Разлог при 64-ти км, след село Юндола в посока Разлог, се извършва двупосочно в една лента и при ограничение на скоростта до 50 км/ч, предупреждават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Промяната в организацията на движение в отсечката в област Благоевград е поради компрометиране на пътната настилка и на подпорна стена, от валежите в последните дни. Засегнатият участък е с дължина 60 м.

На мястото предстои да бъде извършено обследване с цел подготовка на проект за укрепване на стената и възстановяването на пътя.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват стриктно пътните знаци и въведената временна организация и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

