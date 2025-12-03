Подробности за прегазеното от влак 16-годишно момче във Враца

Снимка: Булфото

Станаха ясни подробности около инцидента, при който загина 16-годишно момче, прегазено от влак.

Около 15 ч. група ученици са пресекли жп линията, намираща се в близост до професионална гимназия, съобщава БНТ.

Двама десетокласника решават да минат в последния момент, но единият е блъснат от локомотива и е починал на място.

Децата от гимназията често преминават през жп линията, въпреки че прелез има на няколко метра.

От Окръжна прокуратура съобщиха, че са уведомени за случая и работата по разследването е започнала, предаде по-рано днес БТА.

Според информация от сайта на БДЖ, заради трагичната случка се отменят два крайградски влака - от Мездра до Монтана, и от Берковица до Мездра. Пътниците се пренасочват към следващи влакове по това направление. Бързият влак Видин - София Север престоява в гара Бели извор.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!