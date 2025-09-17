Подробности за тежката катастрофа на пътя Русе - Бяла

Снимка: Булфото

Излязоха подробности за тежката катастрофа с пострадали, която временно затвори пътя Русе - Бяла. Инцидентът е станал минути след 15 ч., на прав участък с разрешено изпреварване, между двата разклона за Две могили, съобщава bTV.

Ударили са се лек автомобил и български камион, като по думите на шофьора на тира колата е навлязла в насрещното, без да има друг автомобил, когото да изпреварва.

Водачът на камиона е подал звуков и светлинен сигнал, при което колата се е върнала обратно в своята лента. По неясни причини обаче след малко отново е навлязла в насрещното и е последвал сблъсък.

При удара автомобилът се е завъртял и е ударил румънска кола, която е само с материални щети.

На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. Наложило се огнеборците да режат автомобила, за да извадят двамата пътуващи. И двамата са със сериозни травми, като състоянието на водача е тежко.

Заради катастрофата беше въведен обходен маршрут през Две могили - Иваново - Басарбово - Русе и обратно.

