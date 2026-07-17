Подсъдим получи 20 години затвор за жестокото убийство на приятелката си

Снимка Пиксабей

Подсъдим мъж бе осъден на 20 години затвор за жестоко убийство на приятелката си.

Подсъдим е окончателно осъден на 20 години лишаване от свобода, при първоначален строг режим, за умишлено убийство, извършено с особена жестокост в условията на опасен рецидив, съобщиха от Софийската градска прокуратура, цитирана от БТА.

По данни на прокуратурата Върховният касационен съд (ВКС) с решение от 7 май т.г. е оставил в сила въззивното решение на Апелативен съд – София, с което е потвърдена присъдата на Софийския градски съд в наказателната ѝ част. Така наложеното наказание на Р.К. е окончателно и не подлежи на обжалване.

Според установеното по делото на 24 юни 2023 г. между 12:00 и 17:30 ч. в столичния квартал „Надежда“ Р.К. умишлено умъртвил приятелката си, като ѝ нанесъл множество удари в областта на главата, гръдния кош и крайниците. Вследствие на причинените тежки травми жената изпаднала в мозъчна смърт и починала 18 дни по-късно в болнично заведение.

Съдът е приел, че престъплението е извършено с особена жестокост и при условията на опасен рецидив. От прокуратурата посочват, че подсъдимият е извършил деянието, след като вече е бил осъждан за тежко умишлено престъпление и за други умишлени престъпления от общ характер, за които е изтърпявал ефективни наказания лишаване от свобода.

Разследването е осъществено от Второ районно управление на СДВР под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура. Обвинителният акт е внесен в Софийския градски съд на 7 октомври 2024 година. С първоинстанционната присъда от 28 май 2025 г. Р.К. е признат за виновен и осъден на 20 години лишаване от свобода при първоначален строг режим. Апелативният съд е изменил присъдата единствено в гражданскоправната ѝ част относно законната лихва по уважения граждански иск, а в останалата част я е потвърдил. ВКС е оставил в сила въззивното решение.

Общо 74% от жертвите на домашно насилие смятат, че държавните институции си затварят очите пред насилието, а 70% не са съгласни с твърдението, че пострадалите от насилие са защитени, показва социологическо проучване „Чуй гласа ми“ за нуждите и нагласите на пострадалите от домашно насилие, извършено през април и май 2025 година.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!