Подводница атакува ирански кораб, над 100 души са в неизвестност

101 моряци са в неизвестност, а 78 са ранени след атака на подводница срещу ирански кораб край бреговете на Шри Ланка, съобщиха военноморски и отбранителни източници пред Reuters.

По-рано ВМС на страната предадоха, че са реагирали на сигнал за бедствие от плавателния съд на име Iris Dena, на борда на който е имало приблизително 180 души.

Външният министър Виджита Херат по-късно заяви, че военните са спасили 30 души от плавателния съд. Няма информация кой стои зад подводната атака. Спасително-издирвателните операции продължават, предаде Нова телевизия, позовавайки се на Sky News.

Междувременно американските военни нанасят удари по ирански кораби в Близкия изток, като командирът на силите на САЩ в региона заяви, че досега са били унищожени 17 ирански плавателни съда.

Съединените щати и Израел извършиха в събота нападения срещу Иран, които отнеха живота на върховия лидер аятолах Али Хаменей и други висши държавници и военни ръководители. Иран отговори с удари с ракети и дронове по Израел и по американски бази в съседните арабски държави в Близкия изток.

Техеран затвори и Ормузкия проток, откъдето минава една пета от световните доставки на петрол. От понеделник войната се разпространи и на територията на Ливан, където "Хизбула" извърши обстрел срещу Израел, който реагира с въздушни удари по позиции на шиитската групировка.

