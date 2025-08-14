реклама

"Подводница" изплава от български язовир

14.08.2025 / 12:40 0

Кадър Фб, Обл Търговище. Проблеми,Решения,Обещания, Развлечения

Изплува подводница на язовир Ястребино, съобщават на шега във Фейсбук.

Поводът обаче не е майтап.

Вижда се, че автомобил е потънал в язовира.

От други клипове в мрежата се вижда, че колата е извадена с трактор.

Няма данни за пострадали.

 

 

 

