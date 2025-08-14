"Подводница" изплава от български язовир
14.08.2025 / 12:40 0
Кадър Фб, Обл Търговище. Проблеми,Решения,Обещания, Развлечения
Изплува подводница на язовир Ястребино, съобщават на шега във Фейсбук.
Поводът обаче не е майтап.
Вижда се, че автомобил е потънал в язовира.
От други клипове в мрежата се вижда, че колата е извадена с трактор.
Няма данни за пострадали.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!