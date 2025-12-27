Поетапно се възстановява електрозахранването във Враца и областта след лошото време

илюстрация: Булфото,архив

На територията на област Враца вече няма сериозни проблеми с електричеството. Прекъсвания се наблюдават само в няколко квартала на град Враца, но екипите на електроразпределителното дружество работят от сутринта за възстановяването им, предава БНТ.

Пътищата са чисти и проходими при зимни условия, като няма информация за промени в движението.

В град Берковица има локално прекъсване на тока, но то е планирано и се очаква да бъде възстановено в най-кратък срок.

