Поетапно ще се ограничава движението в участъци от моста над река Марица в Симеоновград

Снимка: АПИ

До 29 септември за ремонт на фуги на съоръжение поетапно ще се ограничава движението в участъци с дължина от около 50 м на моста над река Марица на път III-554 Нова Загора – Симеоновград при югозападния изход на Симеоновград, между ул. „Юрий Гагарин“ и ул. „Роза“. Това предупреждават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Цялото съоръжение е с дължина 400 метра. Ремонтът предвижда подмяна на 8 фуги, по 4 в двете посоки на движение.

По време на ремонта ще се ограничава движението в участък от около 50 метра от едната лента, като трафикът ще преминава двупосочно в свободната лента.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Редактор "Екип на Петел",

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