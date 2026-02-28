Поетът Росен Карамфилов: С Bangaranga ще взривим "Евровизия"

кадър: БНТ

Bangaranga е песента, която DARA ще представи на конкурса "Евровизия".

Във финалния етап на националната селекция, организирана от БНТ, DARA изпълни три песни, написани специално за явяването ѝ на конкурса във Виена.

Реакциите не закъсняха.

Ето какво написа преди малко поетът Росен Карамфилов:

След целия хейт, който беше изсипан върху DARA ми е много интересно каква ще бъде реакцията, ако спечелим Евровизия! С това парче Bangaranga имаме реален шанс! Личи си, че е направено за целта! Аз гласувах за Curse, тъй като като концепция повече ми хареса, но това няма никакво значение! С Bangaranga ще взривим!

