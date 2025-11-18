Погнаха 18 хиляди гръцки фирми у нас

Петел.бг

Гръцките данъчни власти започнаха проверки за дейността на хиляди гръцки фирми у нас.

Повече от 18 хиляди гръцки фирми са регистрирани у нас и се възползват от преференциите на данъчния режим в България. От проверките досега е установено, че има гръцки фиктивни фирми, които нямат дейност, нямат служители и офиси и се използват само за прехвърляне на средства при намалена данъчна тежест. В началото на финансовата криза много гръцки компании прехвърлиха дейността си в България, за да се възползват от добрите данъчни условия, подчертават финансовите експерти.

Извършват се кръстосани проверки за физически лица и фирми в сътрудничество с българските власти, предаде БНР.

Установено е, че много от гръцките фирми в България си сътрудничат с гръцки компании, но плащат по-ниски данъци у нас. Реално имат само българска банкова сметка. Това са фирми, създадени само за данъчни цели без икономическа същност.

Според юристи в такива случаи на фиктивни фирми ще се облагат с данъци в Гърция.

Проверяват се също гръцките фирми в Румъния и Кипър.

