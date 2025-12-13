Погнаха Балабанов след Панорама с яйца по колата

Кадър Фб

Атаката срещу депутата от ИТН е след изявления в ефира на националната телевизия

Напрежението в българския политически живот ескалира в петък вечер, когато депутатът от "Има такъв народ" Станислав Балабанов стана обект на гневна реакция от страна на граждани. След участието му в предаването "Панорама" по БНТ, автомобилът, с който той напусна сградата на телевизията, бе замерян с яйца от протестиращи, съобщава Дарик .

На видео, разпространено масово в социалните мрежи, се вижда как няколко души замерят колата, като част от яйцата се разбиват по задното стъкло и бронята. Самият Балабанов не шофира превозното средство, но се намира вътре по време на инцидента. Въпреки атаката, няма данни за пострадали лица или нанесени значителни материални щети.

Това не е първият случай, в който Станислав Балабанов се оказва във фокуса на общественото недоволство. През последните месеци негови публични изказвания и политически позиции – най-вече в контекста на нестабилната позиция на партията "Има такъв народ" спрямо формирането на правителства и преговорите с други политически сили – предизвикаха критики, особено в социалните мрежи. Не липсваха и обвинения в популизъм и липса на ясна идеология от страна на партията му.

Атаката с яйца – макар и символичен акт – изпраща ясно послание за недоверие към елита и нежелание част от обществото да толерира политически говорене, което не води до реални решения. Самият Балабанов до момента не е дал официален коментар относно случилото се, но се очаква реакция от страна на ИТН или поне изявление в медиите.

Подобни действия, макар и да не представляват сериозна заплаха за сигурността, показват, че общественото напрежение срещу част от политическите фигури в България продължава да се натрупва. Яйцата, хвърлени по автомобил, може да изглеждат безобидни, но зад този акт стоят по-дълбоки процеси – загуба на доверие, политическо разочарование и нарастваща омраза към хора, възприемани като част от системата.

Случаят със Станислав Балабанов намира паралел и с други подобни инциденти в последните години, включително замерянето с яйца или домати на политици по време на изборни кампании. Това е ясен сигнал, че традиционните форми на протест вече не се възприемат като достатъчни от определени групи в обществото.

А дали и този път ще последва ефект или политиците отново ще „измият яйцата“ от стъклата си и ще продължат напред – предстои да видим.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!