Погнаха Инфантино заради наградата за мир на ФИФА, връчена на Тръмп

Кадър Youtube

Президентът на ФИФА Джани Инфантино е обвинен в нарушаване на правилата на организацията относно политически неутралитет по отношение на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Инфантино и Тръмп са изградили приятелски отношения през последните години, като САЩ са един от домакините на Световното първенство по футбол догодина.

Инфантино връчи на Тръмп първата награда за мир на ФИФА по време на жребия за Мондиала във Вашингтон миналия петък, припомня БТА.

FairSquare, организация с нестопанска цел, специализирана в демократичното управление в спорта, е написала жалба до Етичната комисия на ФИФА, в което твърди, че коментарите на Инфантино за Тръмп и процедурата за присъждането му на наградата за мир са в нарушение на правилата на Световната централа.

През октомври Инфантино използва профила си в Инстаграм, за да заяви, че Тръмп „определено заслужава“ Нобеловата награда за мир.

След като видеоклип за Тръмп беше излъчен на жребия преди той да получи наградата за мир на ФИФА, Инфантино отбеляза: „Това е, което искаме от един лидер ... Вие определено заслужавате първата награда за мир на ФИФА за действията си, за това, което сте постигнали по пътя си, но сте го постигнали по невероятен начин и винаги можете да разчитате, г-н президент, на моята подкрепа.“

В интервю през ноември за Американския бизнес форум в Маями Инфантино каза, че „всички ние трябва да подкрепяме това, което Тръмп прави в САЩ, защото мисля, че изглежда доста добре“.

Писмото на FairSquare, за което първо съобщи The Athletic, също така цитира публикация на Инфантино в Инстаграм от 20 януари, деня на встъпването в длъжност на Тръмп.

„Заедно ще направим не само Америка отново велика, но и целия свят“, казва Инфантино в края на видеообръщението.

FairSquare също така призова Етичната комисия на ФИФА да разследва как Тръмп е получил наградата за мир на ФИФА.

„Присъждането на награда от този характер на действащ политически лидер само по себе си е явно нарушение на правилото на ФИФА за неутралитет“, се казва в писмото на FairSquare.

Организацията заяви, че въз основа на собствения устав на ФИФА, решението за учредяване на такава награда е трябвало да бъде взето от Съвета на ФИФА.

„Президентът на ФИФА няма правомощия едностранно да диктува мисията, стратегическата насока, политиките и ценностите на организацията“, се добавя в писмото, цитирано от PA Media/DPA.

„Тази жалба е за много повече от подкрепата на Инфантино за политическия дневен ред на президента Доналд Тръмп. В по-широк смисъл, става въпрос за това как абсурдната структура на управление на ФИФА е позволила на Джани Инфантино открито да пренебрегва правилата на организацията и да действа по начини, които са едновременно опасни и пряко противоречащи на интересите на най-популярния спорт в света“, каза Никълъс МакГийън, програмен директор на FairSquare.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!