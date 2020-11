Погребаха Диего Марадона до родителите му

Кадър: Maradona inedito - Canal 2.0, You tube, видео: gulftoday, Туитър

Диего Марадона бе предаден в ръцете на Бог днес.

Той вече почива в мир в гробището „Бела Виста“ в Буенос Айрес до своите любими родители – доня Тота и дон Диего, починали през 2011 и 2015 г., пише dariknews.bg.

Пред правителствената „Каса Росада“, където бе изложен за поклонение ковчегът му, преминаха над един милион души, което засенчва всички досегашни подобни изпращания на който и да е държавен глава, отбелязва „Марка“. Над 3,5 км е била опашката на чакащите, някои от които пристигнали от над 2000 км от другия край на Аржентина.



Както и в бурния живот на Диего, и при изпращането му имаше крайности – мъката, сълзите се редуваха със сцени на улично насилие, сблъсъци на фенове с полицията, при които имаше и ранени.



На бдението преди погребението на Марадона присъстваха хора от най-близкия му кръг, начело с бившата му и първа съпруга Клаудия Вияфане и дъщерите й Далма и Джанина. Отказан бе достъп на последната му приятелка Росио Олива, но не и на Вероника Охеда, която дойде с Диего Фернандо, най-малкият син на Марадона. Най-големият – Диего Джуниър, е хоспитализиран в Неапол с коронавирусна инфекция. Дъщерята на Диего Жана от неговата връзка с Валерия Сабалаин, също присъстваше на бдението.



Световните шампиони от 1986 г. Оскар Руджери, Оскар Гарре, Рикардо Джусти, Хорхе Буручага, Серхио Батиста и Луис Ислас бяха там, а също бившият агент на Диего - Гилермо Копола, лидерът на агитката на Бока Хуниорс Рафаел ди Сео, плюс две легенди на клуба – Карлос Тевес и Мартин Палермо.



По свой темпераментен начин привържениците на друг любим на Диего клуб - Наполи, изразиха своята почит към него с огромен огнен кръг от бенгалски огън и димки около стадиона "Сан Паоло", който скоро ще бъде преименуван на стадион "Диего Армандо Марадона". "Диего е жив", скандираха хилядите неаполитанци, припявайки някои от любимите си песни, посветени на Марадона.

По това време на терена Наполи играеше с хърватския Риека в Лига Европа и с победата си 2:0 футболистите на Дженаро Гатузо също отдадоха почит на великия си предшественик с небесносиния екип.

Football legend Diego Maradona laid to rest at Bella Vista cemetery on the outskirts of Buenos Aires https://t.co/sTrJgmpU0c #maradona10 #MaradonaFuneral pic.twitter.com/DUOx3mwcmg