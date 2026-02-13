Погват собствениците с необезопасени огради около старинните сгради във Варна

снимка: Район "Одесос", Варна

Пълен списък на оградените тротоарни площи около сгради недвижима културна ценност, които са в лошо състояние и представляват риск за безопасността на гражданите, е изготвен след обход от експертите на район „Одесос“ и предоставен на Община Варна. Това съобщиха от районната администрация.

Установени са видът на обезопасяването и на заетата тротоарна площ. За голяма част от тези площи собствениците на сградите нямат договор за заемане на части от тротоари- общинска публична собственост и не заплащат съответната такса. Някои от обектите са заградени повече от 5 г., а собствениците им не предприемат действия по укрепване, консервиране и реставрация.

