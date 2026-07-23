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Похитителят на Наталия: Не съм я отвлякъл

23.07.2026 / 09:43 1

кадър: Петел

Не съм я отвлякъл. Това бяха първите думи на Асен Симеонов – мъжът, който 23 дни се укрива от полицията заедно с 11-годишната Наталия, след като беше заловен, предаде БНТ.

Тази сутрин мъжът беше конвоиран със засилена полицейска охрана от Шумен до Четвърто РПУ – Варна.

Той беше заловен късно снощи в шуменското село Овчарово.

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Редактор "Екип на Петел",

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Коментари
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kris (преди 56 минути)
Рейтинг: 638083 | Одобрение: 125958
Аааааа, било по любов значи ! Егати гьонсуратя.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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