Похитителят на Наталия: Не съм я отвлякъл
кадър: Петел
Не съм я отвлякъл. Това бяха първите думи на Асен Симеонов – мъжът, който 23 дни се укрива от полицията заедно с 11-годишната Наталия, след като беше заловен, предаде БНТ.
Тази сутрин мъжът беше конвоиран със засилена полицейска охрана от Шумен до Четвърто РПУ – Варна.
Той беше заловен късно снощи в шуменското село Овчарово.
Редактор "Екип на Петел",
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