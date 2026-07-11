Похитителят на отвлечената 11-годишна Наталия може да получи присъда от около 10 години затвор

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Адвокат Божидар Терзийски прогнозира, че похитителят на отвлеченото 11-годишно момиче Наталия може да получи присъда от около 10 години затвор. Той разкри това в „Телеграф подкаст“, разглеждайки заедно с този случай и още два тежки казуса – катастрофа с четирима загинали и полицейска акция срещу престъпна група.

При случая с отвлечената Наталия разследващите са изправени пред цяла палитра от обвинения срещу извършителя Асен Симеонов. Най-сериозното сред тях е самото похищение, което според Наказателния кодекс се наказва с лишаване от свобода между 7 и 15 години.

Към това могат да се добавят още две обвинения – за противозаконно лишаване от свобода до 5 години, ако се докаже, че майката е била вързана, както и до 4 години за нанесени телесни повреди в условията на домашно насилие.

Експертната оценка на Терзийски показва, че при определяне на наказание около средата на предвидения размер, най-вероятната присъда за Симеонов ще бъде около 10 години затвор, пише Блиц.

Все още няма следа от 11-годишната Наталия от варненското село Константиново и нейния пастрок Асен Симеонов. Над десет дни полиция, доброволци и десетки граждани участват в мащабната операция по издирването им, но засега без резултат.

Доброволецът Боян Доцев отправи призив към всички, които участват в акциите, да не публикуват в социалните мрежи информация за местонахождението на издирвателните екипи.

„Призовавам доброволците, които разполагат с информация и участват в издирването, да не споделят къде се намират те или полицията. Вече 9-10 дни тези хора имат възможност да се укриват и подобна информация може само да им помогне“, заяви той.

Редактор "Екип на Петел",

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