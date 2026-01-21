Поискаха Румен Радев да внесе в парламента поканата на Тръмп България да се включи в Съвета за мир

Снимка: Булфото

От „ДПС-Ново начало“ поискаха президентът Румен Радев да внесе в парламента поканата на американския държавен глава Доналд Тръмп България да се включи в Съвета за мир. В позиция на партията, разпространена до медиите, се настоява предложението да бъде гласувано и след това да бъде предадено на Министерския съвет, за да осъществи последващите стъпки за присъединяването на страната към Съвета.

За България е много важно да бъде част от тази инициатива, с която президентът Доналд Тръмп има за цел да насърчи международното сътрудничество за постигане на мирно решение на военните конфликти в Газа и други региони, пише лидерът на партията Делян Пеевски.

Като политически лидер аз настоявам страната ни да не пропусне шанса да бъде част от изграждането на новия, по-справедлив и по-стабилен световен ред, допълва Пеевски, цитиран от БТА.

По-рано днес от прессекретариата на държавния глава съобщиха, че президентът Румен Радев е получил писмо от президента на САЩ Доналд Тръмп, с което се отправя покана България да се присъедини към страните основателки на инициирания от американския президент Съвет за мир, а президентът Радев да бъде представител на страната ни в бъдещата международна организация.

В отговора си до президента на САЩ българският държавен глава подчертава значението на мирните инициативи на Тръмп за деескалацията на редица военни конфликти. Радев изразява надежда, че оказаната от Доналд Тръмп подкрепа за ролята на дипломацията ще доведе до постигането на устойчиви мирни решения в Газа и в глобален план. Президентът Радев откроява и признанието за българската дипломация с назначаването на български дипломат като Върховен представител за Газа в Съвета за мир, посочиха още от прессекретариата.

По-късно министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев изрази недоумение, че три дни по-късно, на фона на вече известна информация за участието на министър-председателя в оставка във форума в Давос, държавният глава избира да обяви получаването на поканата, без да заяви своята позиция по съдържанието ѝ.

До настоящия момент не е изразена позиция нито по инициативата за мир в Газа, нито по представяния 20-точков план, както и по други ключови въпроси от актуалния външнополитически дневен ред, заяви Георгиев. По думите му възниква основателен въпрос за причините за това въздържание от заемане на ясна позиция и поемане на институционална отговорност, особено в контекста на факта, че в рамките на деветгодишен период държавният глава не е получавал покани и не е участвал в събития на най-високо равнище във Вашингтон и в Белия дом, а днес, при отправена покана, не представя ясно своето намерение и ангажимент.

