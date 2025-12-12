Поискаха оставката на директор на АЕЦ "Козлодуй"

Снимка: АЕЦ "Козлодуй"

"Възраждане" поиска оставката на директор на АЕЦ "Козлодуй" Иван Андреев, съобщават от пресцентъра на партията. Депутатът Йордан Тодоров посочва, че ръководството на централата си е замълчало за разкъсана мембраната на сепаратор-паропрегревател.

По думите това е ключов защитен елемент в турбинната част. Тодоров пояснява, че тя се разкъсва единствено при превишаване на допустимото налягане, но такова не е имало. Народният представител пояснява, че мембраната е сменена преди месец от фирма на Христо Ковачки, пише novini.bg.

Той подчертава, че има две възможни причини за разкъсаната мембрана - неправилен монтаж или дефектна доставка. Според него и двете опции означават пропуск в качеството на работа или контрола. Възможно е да се наложи извънредно спиране с разхлаждане, разгряване и цикли на налягане - процеси, които излишно съкращават експлоатационния живот на реактора и водят до милиони загуби за държавната хазна, посочва Тодоров.

Депутатът допуска, че шести блок на АЕЦ "Козлодуй" може да бъде спрян, тъй като ремонтът не може да бъде безопасно осъществен, докато реакторът работи.

Той добави, че когато "Възраждане" поеме управлението на държавата, ръководството на АЕЦ "Козлодуй" ще понесе наказателна отговорност за това, че застрашава енергийната сигурност на държавата.

