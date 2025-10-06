Поискаха оставката на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен

снимка: Булфото

Две политически групи в Европейския парламент – "Патриоти за Европа" и "Левицата", поискаха оставката на Европейската комисия и на нейния председател Урсула фон дер Лайен по време на дебат в Европейския парламент в Страсбург.

"Под вашето ръководство ЕС върви стремително към пропастта", заяви председателят на "Патриоти за Европа" Жордан Бардела.

"Превърнахте ЕС в шампион по бумащина. Искате да премахнете единодушието, за да отнемете гласа на страните членки", изтъкна той.

"Нека го кажем - Европа не е административна машина, а цивилизация. Една цивилизация не се ръководи от норми, а от консенсус на свободни народи и нациите, които я съставляват. Да се гласува вот на недоверие на тази Комисия не означава да унищожим Европа, а да я спасим", коментира още Бардела.

"Подпомогнахте геноцида в Газа, отказвате да прекратите търговските връзки с Израел и да му наложите оръжейно ембарго, като подготвяте вече 19-и пакет срещу Русия", каза Манон Обри от "Левицата", представяйки мотивите на нейната група.

"Госпожо Фон дер Лайен, трябва да си тръгнете. Вие капитулирахте пред Доналд Тръмп не само като подкрепихте неоколониалния му план за Газа, но и като отстъпихте по всички направления на икономическите интереси на Съединените щати в ущърб на европейците. Като подписахте без никакъв демократичен мандат споразумение в една посока, вие приехте да превърнете ЕС във васал на режим, който се фашизира", допълни Обри.

"Истината е, че нашите противници не само са готови да използват разделението между нас, но и активно го предизвикват", подчерта в отговора си фон дер Лайен и даде за пример речта на Владимир Путин пред Валдайския клуб, в която той говори за "пукнатини в европейската конструкция" и "разклатено единство на ЕС".

"Това е най-старата уловка по учебник. Сей разделение, разпространявай дезинформация, създай изкупителна жертва. И всичко това, за да настроиш европейците едни срещу други. За да се опита да намали нашата бдителност, докато ние се борим помежду си. Да отслаби нашата решимост и съпротива. Това е капан. И ние просто не можем да си позволим да паднем в него", подчерта той, цитиран от БНР.

"Обединени сте от желанието си да рушите", се обърна към представителите на двете групи председателят на ЕНП Манфред Вебер.

Социалистите, либералите и зелените също заявиха, че няма да подкрепят вотовете, но подчертаха, че имат забележки към работата на Комисията. Гласуването и по двете предложения е в четвъртък.

