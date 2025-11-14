Поискаха отлагане на новата такса смет с една година

Снимка: Гугъл мапс

От „Възраждане“ настояват за отлагане на въвеждането на новото изчисление на такса смет с една година. Това заяви на брифинг в парламента народният представител Коста Стоянов. Той добави, че в изминалия ден „Възраждане“ са внесли промени с предложението в Закона за местните данъци и такси настоящият вид на облагането да остане в сила.

„Това е продиктувано от факта, че на годишното събрание на Националното сдружение на общините в България се установи, че само 73 от общо 265 общини са готови с новата методика за събиране на такса смет. Това е по-малко от 30%“, каза Коста Стоянов.

Народният представител уточни, че освен това в общините не са изградени системите за разделно събиране, както и че не е изградена централизираната система за събиране на стъклен амбалаж.

„Това е ангажимент на държавата, общините сами не могат да се справят“, каза Стоянов.

Според него въвеждането на новата методика точно сега ще натовари гражданите допълнително, при положение че бюджетът предвижда вдигане на осигурителния данък и данъка върху дивидентите, а Столичният общински съвет вече е приел увеличение на цените за „синя“ и „зелена“ зона. Според Стоянов, хората и без това са под натиск от инфлацията и предстоящото въвеждане на еврото.

„Искаме отлагане за още една година - това ще даде възможност на общините да се подготвят”, заяви народният представител от „Възраждане” и призова държавата най-сетне да ги подпомогне.

