Поискаха спешни промени в земеделските субсидии

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Браншова камара „Плодове и зеленчуци“ изпрати официално становище до президента Румен Радев, министъра на земеделието и храните Пламен Абровски, председателя на парламентарната Комисия по земеделието, храните и горите Явор Гечев и председателя на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Галин Дурев.

От организацията изразяват сериозни опасения за възможно изкривяване на подпомагането по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023–2027 г.

В писмото Камарата подкрепя сигнала на организациите от биологичния сектор и настоява за спешен преглед на ставките за подпомагане на биологичния растителен репродуктивен материал.

Според представителите на бранша сегашните правила създават риск значителен публичен ресурс да бъде насочен неправомерно, вместо средствата да достигнат до секторите, за които първоначално са предназначени, пише novini.bg.

От Браншова камара „Плодове и зеленчуци“ подчертават, че държавната и европейската подкрепа трябва да бъде справедлива, икономически обоснована и насочена към производството на качествена българска продукция, без да се създават предпоставки за злоупотреби или неравнопоставеност между различните производители.

Редактор "Екип на Петел",

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