Покачване на температурите до 30 градуса по Черноморието

Днес на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°, в София - около 26°.

В планините от Западна и Централна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 14°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Редактор "Екип на Петел",

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