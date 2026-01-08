Поканиха Тръмп да направи годишното си обръщение пред Конгреса на 24 февруари

Кадър Youtube

Председателят на Камарата на представителите на САЩ Майк Джонсън покани президента Доналд Тръмп да произнесе първото обръщение за „Състоянието на Съюза“ от втория си мандат на 24 февруари, предаде Асошиейтед Прес.

В поканата, изпратена вчера, се отбелязва, че страната отбелязва 250-ата годишнина от американската независимост, посочва БТА. В нея се изтъква работата на Тръмп и на водения от републиканците Конгрес през 2025 г. и се насочва вниманието към предстоящата година.

„Очакваме с нетърпение да продължим важната работа, която ни предстои през 2026 г., да служим на американския народ, да защитаваме свободата и да съхраним този велик експеримент на самоуправление“, написа Джонсън.

Тази реч ще даде на Тръмп възможност да се отправи послание към избирателите преди междинните избори, които ще определят дали Републиканската партия ще запази контрола над Конгреса, или демократите ще спечелят едната или и двете камари и ще получат възможност по-ефективно да се противопоставят на законодателната програма на Тръмп през последните му две години на поста.

Тръмп вече се е обръщал веднъж към Конгреса по време на втория си мандат, като през март произнесе реч на съвместно заседание на двете камари.

