Поканиха на гости рецидивист от Девня, а той обра домакините

Рецидивист от Девня, на 45 години, е заловен от екип на тамошното Районно управление след извършена от него кражба в жилище, в което е бил на гости вчера, съобщават от пресцентъра ОДМВР - Варна.

По данни на полицията "гостът" задигнал мобилен телефон, смарт часовник и известна сума пари.

Вещите обект на престъпление били намерени и приложени към образуваното досъдебно производство.

