Поканиха варненци на турнир по стрелба с лък в Испания

Много силен се очертава да бъде сезонът за състезателите по стрелба с лък от Варна.

Станислав Стамов и Пламена Тодорова през април се поканени от Испанската федерация да участват в съвместен лагер с техни състезатели.Те ще участват и на турнир в Испания, защото имат покана. Ще се решава допълнително още кои състезатели да заминат. Варненци се надяват да вземат участие и на Европейското първенство в Турция, в Анталия. Всъщност в зависимост от това, кой от тях ще участва на първенството в Турция ще се определи кои да пътуват за Испания.

След това има Европейска купа в Русе. Ще се проведе на 7 юни, като поне един представител на „Млади стрелци“ от Варна ще е сред участващите, най-вероятно при кадетките. В момента във варненския клуб тренират активно 26 състезатели във всички възрастови групи. Това разкри ръководителят на клуба Стамен Стамов, пише на страницата на Народен спорт във Фейсбук.

