Показаха гърба на българските евромонети от 10, 20, 50 евроцента и от 1 и 2 евро

Кадър Ютуб

Българската народна банка представи дизайна на българските евромонети, които ще бъдат в обращение от 1-ви януари следващата година, в информационен видео материал. Той е създаден в изпълнение на дейностите по информиране и публичност във връзка с въвеждането на еврото у нас, става известно от съобщение на сайта на централната банка. Паралелно с това от БНБ припомнят, че продажбата на стартовите пакети с евромонетите с българска национална страна ще започне на 1 декември тази година.

От централната банка са подготвили и материали, съдържащи визуализация на изображенията и техническите им характеристики с цел разпознаването на българските евромонети при обучението на служители.

Относно разпознаването на българските евромонети при обучението на служители може да се използват визуализациите на изображенията и техническите им характеристики, публикувани на следния линк.

От БНБ припомнят, че продажбата на стартовите комплекти с евромонетите с българска национална страна ще започне на 1 декември 2025 г., като централната банка ще продава стартови комплекти само на физически лица. "Български пощи" ЕАД ще продават стартови комплекти само на физически лица. Банките ще продават стартови комплекти на търговци и физически лица.

Цената на стартовия комплект е 20 лева за физически лица и 200 лева за юридически лица.

Подробна информация за стартовите комплекти (съдържание, условия и ред) се съдържа в Наредба № 46 от 31 юли 2025 г. за първоначално зареждане и подзареждане с евробанкноти, евромонети и стартови комплекти с евромонети.

В допълнение Българската народна банка организира обучения относно разпознаването на евробанкноти и евромонети по стандартите на Европейската централна банка за представители на Асоциацията на банките в България, "Български пощи" ЕАД, Сдружението за модерна търговия и Националното сдружение на общините в Република България. Обученията са насочени за служители с потенциал да бъдат обучители, които впоследствие да отговарят за обучението на останалите служители в съответната организация, се посочва в съобщението.