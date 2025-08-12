Показаха кадри от дрон на огнената стихия в Сунгурларе

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Теренът, обхванат от пожара в Сунгурларско вече надхвърля 16 000 декара. Само вчера огнената стихия е обхванала нови 6 000 декара, съобщиха по Нова телевизия, като показаха и кадри от дрон на опустошените терени.

Продължава борбата с големите пожари у нас. Най-тежка от понеделник е ситуацията около Сунгурларе, където се наложи евакуация на жителите на село Скала. Днес в битката с огъня се включиха военни от Ямбол.

Силният вятър и високите температури затрудняват работата на пожарникари и горски служители. Това важи и за пожарите в Пирин - над Сандански и над Илинденци.

21 автомобили на пожарната участваха в гасенето на пламъците край село Скала през цялата нощ, след като ситуацията се усложни в късния следобед. Гасенето продължи и днес на три фронта. Периметърът на пожара вече е обхванат. На терен без прекъсване са още три самолета от Швеция,земеделци и горски служители.

Огънят погълна една необитаема къща, а пламъците достигнаха до оградите на много имоти.Наложи се хората от селото да напуснат домовете си, но някои от тях отказаха евакуация.

Пожарът е в смесена гора, далеч от населени места и затова се наложи военни да дойдат на помощ.

