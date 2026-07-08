Показаха кадри от камерата, заснела Наталия и Асен

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Стопкадър от автогарата във Варна и 9-секундно видео от село Константиново са част от ключовите дигитални следи в издирването на 11-годишната Наталия и 40-годишния Асен Симеонов, известен с прякора Чарлито, пише Орлин Филиповски от Блиц. Именно тези кадри, показват последните моменти, в които двамата са били забелязани заедно.

Тези кадри се пускат с надеждата, че всяка подробност – облекло, начин на движение, посока или друга особеност – би могла да подпомогне търсенето на изчезналите.

Първият сериозен ориентир идва от автогарата във Варна, където камера е записала Асен Симеонов веднага след пристигането му в града. От стопкадъра се вижда как е бил облечен в нощта, когато е взел такси от Варна до Константиново.

В самото село камера, монтирана на къща в началото на населеното място, е записала как той заедно с 11-годишната Наталия тръгват по черен път, минаващ над мелницата.

Това остава последният регистриран цифров следа от присъствието им.

По-късно постъпва сигнал от машинист, който съобщава, че е видял мъж и момиче да се движат покрай железопътната линия от авренското село Дъбравино към гара Юнак. Според информация това е единственият сигнал до момента, който се приема за достоверен и е бил проверен. Машинистът твърди категорично, че е разпознал двамата.

Веднага след получаването на сигнала в района са изпратени полицейски патрули, а на място се включват и доброволци, участващи в обходите. Независимо от положените усилия от страна на полицията и хората на терен, местонахождението на Асен Симеонов и 11-годишната Наталия остава неизвестно.

От този момент насетне не съществува ясна представа в каква посока могат да са се отправили двамата.

Събитията се развиват от миналия понеделник, когато Асен се намира в дома на един от братята си в шуменското село Илия Блъсково. Двамата се прибрали от работа в шуменска фирма, в чийто цех за обработка на метали са били заети. По-късно те започнали да пият алкохол заедно.

По думите на хора, близки до Асен, брат му го сгълчал, че не бива да пилее пари. Аргументът му бил, че месецът тепърва предстои, а Асен трябва да заделя средства и за наем.

Пламен го бил приел в своя дом за около два месеца, откакто Асен се разделил с Дора, майката на Наталия.

Според роднините забележката силно разгневила Чарлито. Мъжът напуснал Илия Блъсково и се качил на такси за Варна, носейки в себе си около 120 евро – изкараните пари от два дни надничарска работа.

Още в https://blitz.bg/regioni/novi-kadri-pokazvat-izdirvanite-asen-simeonov-charlito-i-11-godishnata-nataliya_news1161160.html

Редактор "Екип на Петел",

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