Показаха кадри от мелето в центъра на столицата

Меле в центъра на София този следобед. Биха се двама мъже и двама служители от Центъра за градска мобилност заради поставена скоба на автомобил.

Случаят е от около 15 часа този следобед на ул. "Дунав".

На кадрите се вижда как двама мъже се опитват сами да премахнат скобата от колата си. В следващия момент до тях спира автомобил на Центъра за градска мобилност. До боя се стига след скандал между мъжете и служителите, съобщиха за бТВ от СДВР.

На място са били изпратени екипи на полицията, а четиримата мъже са откарани за медицински преглед.

По случая е образувано досъдебно производство.

