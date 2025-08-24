Показаха кадри от въздуха на пожара в "Кръстова вада" в София

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ, Кристиян Павлов

Кадри от въздуха на големия пожар в София, показа Нова телевизия. Огънят бушува в квартал "Кръстова вада".

Горят сухи треви и храсти. Сигналът е получен днес в 15:06 часа в Столична дирекция пожарна безопасност и защита на населението (СДПБЗН).

На място са изпратени шест противопожарни екипа с около 20 огнеборци.

Жители твърдят, че мястото на което е избухнал пожарът се използва като незаконно сметище.

