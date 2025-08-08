Показаха колко сме по-бедни от другите в Европа

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

От днес е задължително обявяването на цените в лева и евро, на ако гледаме само евро, то колко е най-ниското заплащане на труда у нас, спрямо другите в Европа?

От Нова телевизия показаха на кое място сме по минимално месечно възнаграждение. Без да се очаква нещо по-различно и тук статистиката е безмилостна - на последно място сме.

По данни на „Евростат” към юли 2025 година минималната месечна заплата в Европейския съюз преди необходимите удръжки варира от 500 до около 2700 евро.

България е с най-ниското минимално възнаграждение – 551 евро. За сравнение – в съседна Румъния минималната работна заплата е 797, а в другата ни съседка - също член на ЕС - Гърция е 1027 евро.

Пет страни в Европейския съюз – Италия, Швеция, Дания, Австрия и Финландия – изобщо нямат национална минимална заплата, а най-високо е минималното възнаграждение в Люксембург – 2704 евро.

По отношение на индекса за покупателната способност, въпреки най-ниската минимална заплата, България се нарежда на 23-то място в съюза - където страните са общо 27, по този показател.

