Показаха намереното край Трън ребро на динозавър

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Сезонът на проучване на вкаменелости в района на Трън приключи с важна находка - ребро от динозавър. Че намерената кост е точно това се съди, че по времето, към което е датирана, толкова големи бозайници не са съществували. Тя не е и останка от крокодиломрофи, от които са намерени зъби, обясни по bTV доц. Латинка Христова от Националния природонаучен музей при БАН.

Специалистката обясни, че най-вероятно реброто е двукрак тревопасен динозавър. Сред находките, на които се радват учените край Трън, е и фрагмент от черупката на древна костенурка. Любопитните зрители ще могат да видят тези находки в музея след около година.

