Показаха най-старият таблет у нас

Мая Иванова. Кадри: Нова телевизия

Журналистът на Нова телевизия Николай Василковски показа най-старият таблет у нас. Това е панакидата - изгладена дъска, залята с восък, която се използва за писане. Тя няма точно определени размери или форма, но най-често е правоъгълна. Някои са с джобен размер (около 7 – 9 сантиметра), други са големи (над метър). Материалите, от които се прави дъската, са различни – дърво, злато, сребро, камък, слонова кост, пергамент и др. Върху нея се пише със заострен дървен или метален предмет. Пинакидата се използва в килийните училища по българските земи за четене, писане, смятане. Употребява се и за отбелязване на църковни празници и други нужди.

За да заснеме панакида Василковски заедно с оператора на телевизията са посетили странджанското село Сармашик, известно днес като Бръшлян.

Първите стъпки в четмото и писмото са правили само момчета от 9 до 13 години. Сядали са по турски, за да могат да поставят пред себе си сандък с пясък, върху който са изписвали буквичките, сричките, изреченията, числата.

След това тези съоръжения са били модернизирани и така се ражда панакидата - един от първообразите на днешния таблет. Върху нея се е пишело с пирон или друг остър писец.

