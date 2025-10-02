Показаха рекордът на дъждовете у нас днес

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Интензивните валежи и силния вятър белязаха днешния ден. Към 18:00 часа в Клисура са измерени 42 мм, а в София - 32 мм, съобщи синоптичката на Нова телевизия Деница Стоянова.

Поривите на вятъра отново до 18:00 часа са били най-силни в Бургас - 101 км.ч.

Деница Стоянова допълни, че усложнена е обстановката и в планините на западна България, където още от сутринта валежите преминаха в сняг.

