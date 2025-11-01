Показаха внука на Симеон Сакскобургготски като гвардеец

кадър: БНТ

Внукът на Симеон Сакскобургготски Симеон-Хасан направи своята първа официална поява като гвардеец в Деня на народните будители.

Като част от "Младежки гврадейски отряди" той участва в дейностите на 22-рия ученически гвардейски отряд към СУ "Васил Левски" в град Елин Пелин, видя БНТ.

По традиция в града отбелязват празника с факелно шествие и поднасяне на венци пред паметника на писателя Елин Пелин.

Събитието събира стотици жители и гости на града.

