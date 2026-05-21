Показен арест в Пловдив

снимка: Булфото,архив

Зрелищна акция на полицията се разигра на натоварената пловдивска улица. Маскирани служители от сектор „Специализирани тактически действия” проведоха показен арест на мъж.

Задържаният мъж е бил изведен принудително от кола и проснат на асфалта, предава Трафик нюз.

Спецполицаите са препречили пътя на лекия автомобил в рамките на планирана операция. Веднага след задържането, криминалисти започнали обиск на превозното средство. Претърсени са били купето и багажникът, а процесуално-следствените действия продължили няколко часа под засилена полицейска охрана.

​Официална информация от ОД МВР - Пловдив все още липсва, тъй като работата по случая е в активна фаза. По данни на TrafficNews.bg обаче, операцията е насочена срещу наркоразпространението.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!